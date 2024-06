A lengyel határtól nem messze csapott le Oroszország

Andrij Szadovij, Lviv város polgármestere a Telegramon azt írta, orosz dróntámadás érte a Lengyelországgal határos Lviv megyét, melynek következtében egy ember megsérült, és egy többszintes lakóház megrongálódott.

A támadás a Lviv város körzetében található Malehiv faluban történt, ahol más lakóépületek ablakai is megrongálódtak.

Egy 70 éves férfi közepesen súlyos állapotban került kórházba.

We know about a drone strike in Malekhiv, Lviv community, - Mayor Andriy Sadovyi.A 70-year-old male security guard was wounded in moderate condition. He was hospitalised by an ambulance.The photo was posted by Andriy Sadovyi. https://t.co/4zdvMHUj7m