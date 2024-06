Kölcsönös védelemben állapodott meg Putyin és Kim Dzsongun, orosz támadás érte Nyugat-Ukrajnát – Háborús híreink szerdán

A Center for Advanced Defense Studies (C4ADS) jelentése szerint Oroszország titkos hálózatokon keresztül vásárol Kínától használt szerszámgépeket, hogy bővítse fegyvergyártási kapacitásait. A Kreml megpróbálja megkerülni a nyugati szankciókat és exportellenőrzéseket, amelyek célja katonai gyártási képességeinek korlátozása, ebben pedig Peking a segítségére sietett. A műveletek átláthatatlan tulajdonosi hátterű cégeket vonnak be, és a nyugati vállalatok által gyártott régebbi, csúcskategóriás szerszámgépekből próbálnak készleteket vásárolni, amelyek Kínában maradtak, miután évtizedek óta helyi gyáraknak értékesítették őket – derül ki a Financial Times cikkéből.