Teljes támogatást ígért Putyinnak az észak-koreai diktátor, a NATO megkongatta a vészharangokat

A világ egyre gyorsabban változik; ebben a helyzetben az a célunk, hogy szorosabbra fűzzük az együttműködést Oroszországgal és kormányával

– mondta orosz hírügynökségek közlése szerint az észak-koreai diktátor, aki „teljes támogatásáról és szolidaritásáról” biztosította „az orosz kormányt, hadsereget és népet az Ukrajnában a szuverenitás, a biztonsági érdekek és a területi egység megvédésének érdekében folyó különleges hadművelet végrehajtásában”.

Vlagyimir Putyin – aki négyszemközt is egyeztetett az észak-koreai vezetővel – köszönetet mondott a támogatásért, és bejelentette: a felek új, a kapcsolatok további mélyítését célzó egyezményt fognak aláírni.

Nagyra értékeljük az orosz politika következetes és rendíthetetlen támogatását, beleértve az ukrán irányt is

– mondta Putyin a RIA orosz hírügynökség szerint Kim Dzsongunnak. Hozzátette: Moszkva harcol az Egyesült Államok és szövetségesei hegemón, imperialista politikája ellen.

A Reuters tudósítása szerint hatalmas ünneplő tömeg gyűlt össze Phenjan központi terén, az országalapító diktátorról elnevezett Kim Ir Szen téren Putyin üdvözlésére. Szerte a városban orosz zászlók lengedeznek, és az orosz elnök arcképével vannak feldíszítve az utak és a terek.

Putin's dream came true! He finally got into the USSR pic.twitter.com/Y4121bilfe