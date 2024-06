Biztosra fogadtak? – Szokatlan botrány tépázza tovább a lejtőre került brit kormánypártot

A Guardian arról számolt be , hogy a Egyesült Királyság szerencsejátékozást felügyelő bizottsága egy második konzervatív jelöltet is vizsgálni kezdett egy állítólagos, a választások időpontjára tett fogadás miatt. Laura Saunders mellett a férje, a kormánypárt kampányigazgatója ellen is vizsgálatot indítottak.