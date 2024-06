Elképesztő videó: a levegőben lőhették le Oroszország egyik legrettegettebb fegyverét, nem is akármivel

Az alábbi rövid videót a SIGNUM ukrán Telegram-csatorna osztotta meg. A felvételen jól látható, hogy az ukrán drónoperátorok nyomon követik egy Lancet-drón útját, amely alig centikkel húz el az egyik felderítő drón mellett. A későbbiekben már csak egy Lancet maradványait mutatják.

Possibly the first documented case of a Russian ZALA Lancet loitering munition being downed by a Ukrainian FPV drone.Earlier, there were occurrences of Russian reconnaissance UAVs being intercepted by Ukrainian FPV drones.Also, first time seeing an FPV drone operated by the pic.twitter.com/zp92qhte4R