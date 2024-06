Látványos felvétel: tengeri drón kapott telibe egy görög hajót

Az Egyesült Királyság Tengeri Kereskedelmi Műveleti Központja (UKMTO) kedden közölte a hírt, miszerint a jemeni húszi fegyveresek elsüllyesztették a Tutor nevű szénszállító hajót a Vörös-tengeren.

A görög tulajdonban lévő Tutor még június 12-én lett rakétatámadás áldozata, majd egy robbanóanyaggal megpakolt, távvezérelt csónak (USV) is eltalálta. Az UKMTO és más források korábbi jelentése szerint legalább az egyik csapás a gépházat érintette.

A támadást eredményeként a hajó manőverezhetetlenné vált és süllyedni kezdett.

A támadásról most felvételek is előkerültek:

This is the first footage of its kind: Houthi kamikaze USV strikes on Greek-owned Tutor cargo ship. pic.twitter.com/X0KzHaA0DR