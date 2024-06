Történelmi pillanat: ledobta az első FAB-3000-eseket Oroszország

A mellékelt kommentárok szerint a csapást a harkivi régió északi részén fekvő Lipci falunál hajtották végre, ahol jelenleg is heves harcok folynak.

Russian Telegram channels published a video of what is said to be the first use of a three-ton guided aerial bomb (FAB-3000).The strike was reportedly carried out at the village of Lyptsi in the north of Kharkiv region, where fierce combat is currently taking place. pic.twitter.com/lWb3lWoG57