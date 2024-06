Ilyen tényleg nincs: fogta magát egy ukrán partizán és besétált az elvileg szigorúan őrzött orosz katonai repülőtérre

A közösségi médiába is felkerültek a felvételek arról, hogy az Atesh partizánmozgalom egyik tagja lényegében besétál az orosz légibázisra, és különböző felvételeket készít az ott állomásoztatott harci repülőgépekről.

Ukrainian guerrillas have infiltrated their agent into the Russian Baltimore airfieldThe scout successfully worked in the 47th Guards Bomber Aviation Regiment and extracted valuable data. pic.twitter.com/MVzD5hZ4z0