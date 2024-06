„Levonom a megfelelő következtetéseket” – Durván kiosztotta Zelenszkij saját kormányának tisztviselőit

Zelenszkij Olekszandr Szirszkij főparancsnokkal, illetve az egyesült erők új parancsnokával, Andrij Hnatov tábornokkal látogatott Donyeckbe.

Az ukrán elnök a helyszínen felvett videóüzenetében azt mondta, részletes megbeszélést tartottak az illetékesekkel a Donyeck megyei helyzetről.

Beszédében Zelenszkij kitért azokra a kormánytisztviselőkre is, akiknek szintén ott kellene lenniük a front közelében, mégis Kijevben tartózkodnak.

Lesz egy külön tanácskozás Kijevben, különösen azokkal a kormánytisztviselőkkel, akiknek itt kellene lenniük és más helyeken a front közelében, a durván sújtott településeken, ahol az embereknek azonnali megoldásokra van szükségük. Megoldásokra, amelyek egyszerűen nem láthatók Kijevből. És meg vagyok lepődve, hogy néhány érintett tisztviselő nem volt itt hat hónapja vagy még régebb óta. Le fogom vonni a megfelelő következtetéseket velük kapcsolatban

– jelentette ki Zelenszkij.

I visited the Donetsk region together with our warriors, Commander-in-Chief Syrskyi, and the new Commander of the Joint Forces, General Hnatov. Today, I officially introduced him to all those responsible for defense in the Donetsk region and received reports directly from pic.twitter.com/q5tJjWhbh6