Optimistán tekintenek az ukránok a jövőbe: sokan már az idei évben Kijev győzelmére számítanak

A közvélemény-kutatás azt is megkérdezte, hogy mikor kerekedhet felül Kijev Oroszországon. Az idei év végéig várható győzelmet várók aránya kissé emelkedett: januárban még csak 20 százalék, most pedig már 24 százalék válaszolt úgy, hogy 2024 végére véget érhet a konfliktus. A legtöbben (38 százalék) azonban úgy vélik, hogy a háború befejezése 1-2 éven belül következhet be. További 15 százalék szerint a konfliktus még 3-5 évig fog tartani, míg egy kisebb csoport (5 százalék) több mint öt évre becsüli ezt az időtartamot.

Érdekes módon mindössze 1 százalék tartja valószínűtlennek, hogy életük során bekövetkezik a győzelem.

Ami a győzelem definícióját illeti, az ukránok között is megoszlanak a vélemények. A legtöbben (42 százalék) úgy vélik, hogy a teljes orosz csapatkivonás és Ukrajna határainak visszaállítása a 2014 januári állapotnak megfelelően lenne igazi győzelem. Egy másik jelentős csoport (14 százalék) számára elegendő lenne a status quo visszaállítása az orosz invázió előtti állapotokhoz. További 8 százalék úgy gondolja, hogy Ukrajna teljes területéről ki kellene szorítani az orosz csapatokat - kivéve a Krímet -, míg ugyanekkora arányú válaszadó számára már az is elégséges lenne, ha bármilyen formában véget érne a háború, még akkor is, ha Oroszország megtartaná az invázió során elfoglalt területeket.

A felmérést június első felében végezték el személyes megkeresés formájában olyan területeken, amelyeket az ukrán kormány ellenőriz és ahol nem zajlanak harci cselekmények. A kutatás rétegzett, többlépcsős mintavételi technikával történt - ez azt jelenti, hogy különböző demográfiai csoportokat kerestek fel a kor, a nem és lakóhely típusa alapján -, így biztosítva azt, hogy a minta reprezentatív legyen Ukrajna felnőtt lakosságára nézve.

