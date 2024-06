Furcsa orosz videó leplezi le az invázió következő céljait: 700 ezres várost akarnak elfoglalni Putyin katonái

Furcsa propaganda-felvétel jelent meg az orosz médiában egy látszólag teljesen hétköznapi eseményről: két útkarbantartó munkás lecserél egy helységnév-táblát az út mellett. A videó elején kiderül: a névtáblán Avgyijivka olvasható, az ukrán írásmódot pedig lecserélik az oroszok az orosz írásmódra (Avgyejevka). Ezt azt jelzi: az orosz hadsereg elfoglalta a donbaszi települést.

Ezután bevált a kamera a furgon hátuljába: Herszon, Csasziv Jar és Zaporizzsja helységnév-táblái láthatók benne.

Ez azt jelzi: Oroszország igényt tart ezekre a településekre, el is robog a furgon mellett az orosz hadsereg páncélozott konvoja.

New Russian propaganda video hinting that they will try to capture Zaporizhzhia, Kherson and Chasiv Yar. pic.twitter.com/pkAmWVOKXa