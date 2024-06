Ismét vasfüggöny osztaná ketté Európát, új hivatalos nyelve lett Ukrajnának – Háborús híreink csütörtökön

Ramzan Kadirov csecsen elnök szigorú intézkedéseket hozott kilátásba terroristákkal és családtagjaikkal szemben a vasárnapi dagesztáni terrorcselekményeket követően, meg akarván erősíteni az „erős ember” imázsát a Kreml számára is – írja az amerikai Institute for the Study of War (ISW) szerdai jelentése.