Hammerrel bombázták le Oroszországot, elesett Razdolivka - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken

Jelentős az esélye annak, hogy a jelenlegi magyar-orosz gázszállítási struktúra szétesik a következő hónapokban a Gazprom elleni választottbírósági ügyhalmaz következményeként – mondta el a Portfolio-nak két megbízható, a témára rálátó szakmai forrás. Egy harmadik szakértő pedig azt jelezte, hogy már el is indult a háttérben a mozgolódás - például Törökországban - arra, hogy ezt a nagy változást kezelni lehessen. Egy negyedik forrásunk az orosz-ukrán trazit jövőre tovább élésének egyik fontos jeléről adott információt. Fontos, hogy még ha tényleg szét is esik a magyar-orosz gázszállítási keret jelenleg ismert formája, akkor is eljutna hozzánk az orosz gázmolekula, csak más együttműködések, és esetleg más útvonalak segítségével. Éppen ezért a fenti forgatókönyv egyelőre nem jelentene érdemi kockázatot a magyar ellátásbiztonságra, és egyébként is az elmúlt évtized legmagasabb szintjén áll a magyar gáztárolók töltöttsége. Emellett az oroszon kívüli gázellátási együttműködéseink, illetve az eddig megtett óvatos diverzifikációs lépéseink is segíthetnek átnavigálni egy turbulensebb gázpiaci környezetet.