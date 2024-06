Súlyos felvételek: előkerültek a pusztító orosz termobárikus fegyverek, a földdel teszik egyenlővé Csasziv Jart

Az orosz haderő hónapok óta ostromolja a Bahmut mellett található Csasziv Jar kisvárost, eddig csak a település keleti „csatornanegyedében” tudtak érdemi előretörést elérni. Arról is szivárognak most hírek, hogy az ukrán hadsereg ellentámadást hajtott végre a településen.

Ukrán források arról számolnak be: a várost termobárikus fegyverekkel (vélhetően TOSz-1-es nehéz lángszórókkal) kezdték el lőni az orosz támadók, a védelem viszont továbbra is tartja állásait. Hőkamerás felvételeken mindenesetre hatalmas pusztítás látható.

Russia keeps hammering Chasiv Yar with thermobaric bombs... Ukraine's 24th Mechanized keeps holding on. pic.twitter.com/yy41fAVUSC