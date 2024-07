Elképesztő felvétel: 800 ezer fős város közelében csapódott be egy véletlenül kilőtt kínai rakéta

Az elmúlt időszakban rohamosan fejlődő Space Pioneer vállalat mérnökei eredetileg csak egy hőtesztet szerettek volna elvégezni a Tianlong-3-mal, a tervekben nem szerepelt, hogy a kétfokozatú rakéta a levegőbe emelkedik.

A cég hivatalos WeChat-fiókján közzétett közlemény szerint

a rakéta a tesztállvány szerkezeti hibája miatt hagyta el a kilövőállást.

Az X-re (korábban Twitter) feltöltött felvételeken jól látszik, ahogy a Tianlong-3 rakéta a levegőbe emelkedik, majd amikor elveszti az erejét, zuhanni kezd. A becsapódás okozta robbanás miatt pedig lángok csapnak fel az erdős területen.

Wow. This is apparently what was supposed to be a STATIC FIRE TEST today of a Tianlong-3 first stage by China's Space Pioneer. That's catastrophic, not static. Firm was targeting an orbital launch in the coming months. https://t.co/BY9MgJeE7A