Elképesztő videó: berobogott egy ukrán tank az ellenséges falu kellős közepére, elszabadult a pokol

Novoolekszandrivka egy donyecki kistelepülés: Oroszország hat nappal ezelőtt jelentette be, hogy elfoglalták, azóta Kijev ezt cáfolta. A falu nagy részét ettől függetlenül orosz katonák ellenőrzik, a településért heves harcok dúlnak.

Egy ukrán T-64BV harckocsi legénysége merész akciót hajtott végre a településen: egyenesen berobogtak egy olyan utcarészbe, melyet orosz katonák ellenőriztek, majd tüzet nyitottak a rejtekhelyet nyújtó épületromokra. Az akcióról drónfelvétel készült.

Donetsk Oblast, a Ukrainian T-64BV from the 1st Tank Brigade engages in close quarters combat, dislodging a group of Russian infantry from the village of Novooleksandrivka with a number of 125mm high explosive shells. pic.twitter.com/yscTF2yU2w