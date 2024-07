Megnevezte Zelenszkij, hogy mi lehet az ukrajnai béketárgyalások kulcsa

Az ukrán elnök az amerikai The Philadelphia Inquirer újságírójának, Trudy Rubinnak adott interjút . A beszélgetés során az esetleges béketárgyalások kérdése is szóba került.

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő szerint van arra lehetőség, hogy valamilyen úton Kijev és Moszkva tárgyalni kezdjen a két ország közötti konfliktus békés rendezéséről. Az elnök ehhez példának a fekete-tengeri gabonafolyosó létrehozásánál alkalmazott módszert vetné be újra, azaz

a közvetlen megbeszélések helyett sokkal inkább adná át az üzeneteket egy közvetítőnek, amely mindkét fél számára elfogadható lenne.

Korábban Törökország és az ENSZ töltötte be a háborús felek közötti billegő szerepkört, ők segítettek aláírni az egyezményt.

Zelenszkij szerint a korábbi tapasztalatokra építve akár más témakörökben, így a tűzszünet, a tengeri hajózás vagy a területi integritás kérdésében is lehetne közvetítőket bevetni. A kijevi vezető nem nevezte meg, hogy mely országokra vagy nemzetközi szervezetekre gondolt pontosan, mivel nem túl sok olyan kormány van, amelyet mindkét fél kölcsönösen elfogadna, mint köztes tárgyaló fél. Az ukrán elnök egy olyan elképzelést vázolt fel, amelyben különböző kontinensekről érkező résztvevők vázolnak fel egy megoldási javaslatot a problémákra.

Az elmúlt időszakban több alkalommal is szóba került egy lehetséges ukrajnai béke forgatókönyve, ám ebben a felek álláspontjai nem igazán közelednek egymáshoz.

Ameddig Kijev azt szeretné elérni, hogy az oroszok mindenhonnan, így a Krímről is kivonuljanak, addig Moszkva a stratégiai fontosságú félszigeten túl további 4 másik megye területét is magáénak követeli, valamint azt várja el Ukrajnától, hogy demilitarizált és semleges legyen. A támasztott feltételek egyik félnek sem kedveztek, így továbbra is várható a békés rendezésre törekvő párbeszéd megindulása.

