Megszaporodott a gyanús nyugati tevékenység az oroszok közelében – Váratlan helyen csaphat össze a NATO és Oroszország?

Az elmúlt hónapban több olyan „vörös vonal” átlépésére is engedélyt adtak a nyugati hatalmak Ukrajnának, amelyek korábban elképzelhetetlennek tűntek. Ennek részeként például Kijev az oroszok nemzetközileg elismert területeit is célba veheti a partnereitől kapott fegyverek jelentős részével, valamint olyan eszközöket is átadnak, amiket korábban nem akartak eljuttatni a háború sújtotta országba. Ezzel párhuzamosan az ukránok szövetségeseinek tevékenysége is fokozódik a térségben, így Moszkva szerint az Egyesült Államok növelte az aktivitását a Fekete-tenger medencéjében.

Az orosz vezetés szerint amennyiben bármilyen konfrontációra kerül sor, akkor egyértelműen a NATO-nak kell viselnie a következményeket.

Andrej Belouszov védelmi miniszter arra utasította a vezérkart, hogy dolgozzanak ki egy stratégiát a „provokáció” megfékezésére. A kijelentés közvetlenül azt követően született meg, hogy Moszkva azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy segítettek Kijevnek a Krím elleni rakétacsapásokban.

Az nem jelent újdonságot, hogy a különböző amerikai eszközök gyakran hajtanak végre műveleteket a Fekete-tenger térségében. Emlékezetes, hogy 2023 márciusában majdnem összeütközött egymással az amerikai MQ-9 Reaper drón, valamint egy orosz Szu-27-es. Oroszország akkor azzal vádolta meg Washingtont, hogy megsértették légterüket és tiltott területre léptek be, míg a Pentagon szerint csak rutinfeladatokat hajtottak végre és valójában az orosz vadászgép lépett fel támadólag.

Vijainder K. Thakur, az Indiai Légierő volt pilótája és védelmi elemzője szerint az amerikaiak rendszeresen segítik Kijevet adatokkal. Szerinte ezek a műveletek arra szolgálnak, hogy a nyugatiak Kijevvel megosszák az információkat a lehetséges krími célpontokról. Moszkva vélhetően tisztában van azzal, hogy a nyugati eszközök fekete-tengeri tevékenysége valójában megfigyelésre szolgál, ezért a jövőben radikálisabb fellépést ígértek. Az egyelőre nem világos, hogy pontosan milyen ellecsapást helyezett kilátásba az orosz védelmi minisztérium, de lehetséges, hogy

a légierő gépei fognak többet repülni vagy a légvédelmi rendszereket fogják a nyugati eszközök megsemmisítésére használni.

Címlapkép forrása: United States European Command/Anadolu Agency via Getty Images