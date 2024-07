Véres nyár elé néz Ukrajna: hatalmas áldozatok, kevés területi változás várható egy elemzés szerint

Az amerikai The Wall Street Journal szerint a harcok jelenlegi állásából kiindulva nagyon véres nyárra kell számítani az ukrajnai frontvonalon.

Ameddig egy évvel korábban Kijevben döntő áttörésre készültek az orosz védelmi vonalak ellen Zaporizzsjában, addig egy évvel később sokkal szerényebbek az ukránok céljai a nyáron: a nyugati fegyverek segítségével tartani a védelmi állásokat. A cikk szerint az oroszok nem fognak érdemben változtatni az eddigi taktikájukon, továbbra is extrém sok erőforrást fognak elpazarolni minden egyes területi nyereségért. A lapnak nyilatkozott egy a neve elhallgatását kérő magas rangú ukrán katonai tisztviselő, aki szerint Ukrajnában a legnagyobb problémát egyértelműen a létszámhiány okozza.

Szerinte nincs elegendő katonájuk ahhoz, hogy jelentős ellentámadásba tudjanak lendülni például Harkivnál.

A frontvonal statikussága miatt mindkét fél mélységi támadásokkal igyekszik taktikai előnyt szerezni. Moszkva várhatóan tovább fogja rombolni az ukrán energetikai infrastruktúrát, míg az ukránok az utánpótlási útvonalakat és a logisztikai központokat támadhatja.

Kiemelt figyelmet kapott még a nyár elején a harkivi orosz offenzíva, amely azzal fenyegetett, hogy a háború előtt a második legnagyobb ukrán várost is elérheti. A kezdeti gyors előrenyomulást követően viszont az akció kifulladt. Moszkva ekkor azt mondta, hogy ütközőzóna létrehozására törekszik, ám ennek a szerepe azt követően csökkent az oroszok számára, hogy Washington engedélyezte az ukránok számára, hogy több fegyverét is bevesse közvetlenül orosz területek ellen. A másik elképzelés az volt, hogy az oroszok csak szét akarják húzni az ukrán védelmet, mivel Kijev kénytelen lesz a támadás hírére átvezényelni alakulatokat máshová. A májusi támadás megindulásakor arra panaszkodtak sokan a védők közül, hogy a térségi védelmi vonalak kiépítettsége nem megfelelő, ám az azóta eltelt közel két hónapban ezt a hiányosságot is elkezdték pótolni.

A legfontosabb kérdés a WSJ szerint, hogy

az oroszok terveznek-e nagyszabású nyári offenzívát indítani. Az elmondások alapján az ukránok nagyon jó hírszerzési képességekkel rendelkeznek, ezért azonnal kiszúrják, ha mozgolódnak az ellenséges csapatok.

A névtelen ukrán forrás azonban hozzátette, hogy ez azért kellett, mert Moszkva a háború során már többször is határozott előre nem kiszámítható támadásról. Az elemzés azzal zárul, hogy Ukrajna számár az idei nyár egyértelműen a védekezésről és a pozíciók tartásáról fog szólni, mivel a nagyobb támadás indításához a jelenleg meglévő tartalékok többszörösét kellene összegyűjteniük.

Címlapkép forrása: Getty Images