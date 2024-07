Nagyon mozgolódik Kína Amerika partjainál, Washington egyre nagyobb aggodalommal követi az eseményeket

2023-ban hatalmas vihart keltett a hír, hogy Peking megvetette a lábát az amerikai partoktól mindössze 160 kilométerre délre fekvő Kuba szigetén. A keleti nagyhatalom választása nem véletlen: a karibi ország régóta nagyon hideg viszonyt ápol Washingtonnal, az elhelyezkedése pedig lehetővé teszi, hogy az egész térség könnyedén elérhető legyen innen. Peking ezt az előnyös tulajdonságot kihasználva kiépítette azokat a megfigyelőrendszereket Kubában, amellyel az Egyesült Államok jelentős részét szemmel tudja tartani.

Amerikát különösen aggasztja a kínai kémállomások elszaporodása a szigeten, mivel a katonai tevékenységet is követni tudják a szigetről a riválisok.

A déli államok ráadásul tele vannak olyan különösen érzékeny bázisokkal, ahol a legtitkosabb tevékenység folyik.

A CSIS riportja feltárt műholdfelvételek és nyílt forráskódú információk alapján négy olyan bázist, amiket Kína használhat fel az Egyesült Államok megfigyelésére. A gyanú szerint Peking a SIGINT-et, azaz a rádióelektronikai hírszerzés eszközeit telepítette, ezekhez több antenna elhelyezésére van szükség. Egyes típusok tányérantennákkal (CDAA) kommunikálnak, ezek könnyedén felismerhetőek a levegőből. Az egész rendszer hatékonyságát nagyban befolyásolja a földrajzi elhelyezkedés, ám Kuba éppen ideális a SIGINT telepítésére.

Satellite imagery analysis reveals the expansion of suspected Chinese electronic eavesdropping stations in Cuba. The Center for Strategic and International Studies (CSIS) identified four such stations, including a previously unreported site near the U.S. naval base at pic.twitter.com/oPxbGGYhDg