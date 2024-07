Aggasztó hiányosságok buktak a felszínre Ukrajnában: hatalmas robbanások rázták meg az egyik legnagyobb várost

A délelőtti órákban szinte elárasztották a világhálót azok a felvételek, amelyek szerint Moszkva ismételten súlyos rakétatámadást hajtott végre Dnyipro városa ellen. A felvételeken több hatalmas füstoszlop is látható, amelyek arra utalnak, hogy az oroszok sikeres támadást hajtottak végre. Az ukrán hatóságok bejelentése szerint legalább négy civil vesztette életét, ezen felül 27-en megsérültek. Az elmondások szerint egy bevásárlóközpontot érte a csapás a városban. Ennek ellentmondanak a felvételekhez írt kommentárok, amelyek

szinte kivétel nélkül azt állítják, hogy az egyik legfontosabb hadiipari létesítményt, a Juzmaszt pusztították el a rakéták.

Amennyiben bebizonyosodna, hogy ténylegesen a Déli Gépgyár néven is ismert üzemet pusztították el az oroszok, az nagyon fájó veszteséget jelentenek Ukrajnának. A vállalat ugyanis nagyon érzékeny tevékenységet végzett: rakéták, űreszközök és egyéb katonai célú berendezések gyártásával foglalkozik.

Egy másik felvételen a közvetlen becsapódás előtti pillanatok láthatóak:

-An epic moment of interception of one of the missiles by air defense right over the Dnipro, captured by a local resident. #Russian