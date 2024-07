Amerikai elnökválasztás: kiszivárgott, hogy Biden fontolgatja a visszalépést

Portfolio 2024. július 03. 18:49

Kritikus órákat és napokat élnek meg a Demokrata Pártban azok után, hogy Joe Biden leszerepelt a legutóbbi elnökjelölti vitán Donald Trump ellenében. A New York Times belső információi szerint Biden azt mondta egyik szövetségesének, hogy mérlegeli, folytatja-e a versenyt, ami jelentős fordulat az elmúlt napok híráramlásai után. Eddig ugyanis Biden csapata azt hangoztatta, hogy nem lép vissza az elnök a versenyből, viszont ezt az elhatározását arra is építette, hogy elzárkózott még a demokrata politikusok megkeresései elől is, a kampánytámogatók, adományozók pedig egyre elégedetlenebbek. Közben már érkeztek olyan hírek, hogy alelnöke, Kamala Harris lenne az első számú alternatíva. A fogadási piacon kialakult legújabb esélyek szerint Harrisnek már nagyobb esélye lenne Trump ellen, mint Bidennek.