Döntő fordulat előtt a Közel-Kelet egyik legerősebb katonai hatalma: a legrosszabb forgatókönyvre is fel kell készülni

Június 28-án megtartották az iráni elnökválasztás első fordulóját, amelyre előzetesen hat jelölt kapott engedélyt az indulásra. Már önmagában az a tény, hogy csak azok indulhatnak el az elnöki pozícióért, akiket az Őrök Tanácsa ellenőriz le előzetesen, rontja a közbizalmat az országban. Rengetegen nem mennek át a bizottság szűrűjén, az idei évben is ezrével zárják ki azokat, akik nem felelnek meg a vallási vezetők akaratának. A lakosság jelentős része emiatt (is) úgy miatt gondolja, hogy

a választás valójában csak egy színjáték és nem ad lehetőséget az országban a valódi változások eléréséhez.

A választásokat megelőzően a legtöbb szakértő arról értekezett, hogy a rendszerrel kapcsolatos közvélemény bemutatására a legjobb támpontot a részvételi arány fogja megmutatni. Az elmúlt években az iráni választásokon rendre csökken a választási kedv, amely nem a társadalom politikával kapcsolatos apátiáját hivatott prezentálni, hanem sokkal inkább a rendszerellenes hangulatot. Rengetegen ugyanis azt gondolják az iszlamista hatalomban, hogy részvételükkel legitimálják a rendszert, hiszen felhatalmazást adnak egy olyan vezetőnek, aki valójában nem hoz valódi változást. A jelöltekről és az előzetes várakozásokról itt írunk bővebben:

Az előzetes várakozások alkalmával felmerült kérdések közül többre is választ kaphattak az irániak:

Az eredmények a következőképpen alakultak:

Iran's presidential election is heading into a historic run-off on July 5, after reformist Masoud Pezeshkian and hardliner Saeed Jalili emerged as the top candidates in a snap election marked by record-low turnout. Pezeshkian received 10.41 million votes, while Jalili secured pic.twitter.com/3GOR7Ypwq3

A kampány egyik meghatározó eleme volt a részvétel bojkottjára való felhívás, ez pedig a diaszpórában élő irániakat is jelentősen érintette. Arra szólítottak fel a kivándorlók, hogy ne menjenek el szavazni, minél többen fejezzék ki a távolmaradásukkal a rendszerrel kapcsolatban érzett kritikájukat. Londonban a nézeteltérések feszült helyzetet is eredményeztek, mivel a voksukat leadókat számonkérték az ellentüntetők a döntésük miatt, mivel szerintük ezzel „legitimálják a rezsimet”.

Kiemelt érvként hangzott el Teherán ellen a 2022-es tüntetések utáni megtorlások felemlegetése, amelyben számos ember – köztük több nő és gyermek – vesztette életét.

Az, hogy minden próbálkozás ellenére sem sikerült az iráni választókat rábírni a szavazásra, az egyértelmű. A 61,5 millió választásra jogosultból alig 24 millióan dobták be az urnába a voksukat június 28-án, ez rekordalacsony részvételi arányt jelent az Iráni Iszlám Köztársaság 1979-es létrejötte óta. Az irániak ezzel újra, erőteljesen jelezték a hatalomnak, hogy nem érdekli őket, hogy ki fogja a jövőben irányítani Teheránt, mi lesz a síita hatalom irányvonala a jövőben.

Az iráni társadalom csalódottságát egyszerre több dolog is kiváltotta:

A részvételi arányok csökkenésének lehetséges okai mögött Ahmed Hasemi, az amerikai Hudson Institute kutatója sokkal aggasztóbb okot is talált:

nevezetesen, hogy a második legnagyobb etnikumnak számító iráni népcsoport, az azeriek több jogot követelnek maguknak.

Khameneis wish versus South Azerbaijan determination Usually Azerbaijanis boycott (s)elections in Iran in its entirety but this time is different. Most Azerbaijanis think their size (as the second largest population in Iran) and their influence can make an impact and pic.twitter.com/JBsfStlPeX