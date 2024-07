Kínos felvételek – Súlyos káoszt okozott egyetlen ukrán drón az egyik legfontosabb orosz támaszponton

A beszámolók szerint a helyi lakosság az éjjel figyelhetett fel a támadásra, nagyjából helyi idő szerint hajnali 3 óra magasságában robbanásokat lehetett hallani a tengerpart felől. Az ukrán hatóságok nem kommentálták az értesüléseket. Az oroszok ezzel szemben azt állították, hogy sikeresen megállítottak két USV-t, amelyek a kikötőben horgonyzó járműveket célozta meg. Az esetről felvétel is készült, amelyen látható, hogy a védelem szinte mindent bevetett a támadó drónok ellen:

Repulse of Ukrainian kamikaze USV strikes on Russian port of Novorossiysk this morning. pic.twitter.com/T4WPEwapWT