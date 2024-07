Szinte hihetetlen: máris újabb orosz csúcsrakéta csapott le az ukrán légibázisra, ezúttal is súlyos veszteségek

Az orosz haderő megismételte a támadását a mirhorodi légibázis ellen, ezúttal fájó veszteséget okozva az ukránok számára. Egy kazettás robbanófejjel felszerelt Iszkander-M rakétával mértek csapást a kifutópálya mellett található helikopterállomásra. Az esetről ismételten felvételt is készítettek, amelyen kissé zavarosan egy, a szovjet érában legyártott ukrán Mi-24 harci helikopter megsemmisítése látható. A támadáshoz csatolt leírás egyik legaggasztóbb információja, hogy

az orosz megfigyelődrón ezt követően gond nélkül vissza tudott térni Oroszországba.

It happened yet again: Russian Iskander missile strike hit Ukraines Myrhorod Air Base in Poltova region. Mi-24 attack helicopter was hit. Russian UAV hovered unhindered over the AB for about three hours and later returned to Russia. pic.twitter.com/eQK1xpVgKD