Videó: szabályos dróneső zúdult az orosz tankra, de hatalmas szerencséje volt

A többnyire kamikaze drónként működő FPV (first person view – ezek virtuális valóság-szemüvegek segítségével irányított repülő eszközök) robotrepülőgépek nagyon fontos és nagyon hatékony fegyverek: kicsik, olcsók és megfelelő minőségű robbanóeszközökkel akár méregdrága páncélozott járműveket, légvédelmi eszközöket is képesek hatástalanítani. Mind orosz, mind ukrán oldalon hatalmas veszteségeket okoznak az FPV-drónok, több száz, ha nem több ezer harcjármű veszett már oda a fegyvertípus miatt.

Nemrég videó jelent meg egy orosz T-72-es harckocsi bevetéséről: a harcjárművet több ukrán FPV-drón is célba vette, miközben a tank nagy sebességgel robogott harci bevetésre. A harckocsi elérte a célterületet, több lövést is leadott az ellenségre, majd visszavonult, miközben drónok záporoztak rá.

Russian T-72 Obr.2022 tank getting hit by numerous FPV drones and running over mines, but continues nearly unharmed. pic.twitter.com/4icQswTjtH