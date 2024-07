Feladja a küzdelmet Joe Biden? – Határozott válasz érkezett az elnöktől

Joe Biden amerikai elnök tegnap támogatóinak küldött levelében határozottan kijelentette, folytatja a 2024-es újraválasztási kampányát, annak dacára, hogy egyre nagyobb spekuláció övezi az esetleges visszalépését a demokrata jelöltségtől. Az elnök és pártja hangulatáról eltérő képest festenek le a nyilvános nyilatkozatok és a szivárogtatások.

A New York Times tudósítása szerint Joe Biden amerikai elnök úgy fogalmazott két közeli szövetségesének, hogy az elkövetkező napok döntő fontosságúak lehetnek jelöltsége jövőjét illetően, ami azon múlhat, hogy a múlt heti vitán nyújtott katasztrofális teljesítménye után sikerül-e meggyőznie a szavazókat az alkalmasságáról. Az elnök pénteken az ABC tévécsatornának fog exkluzív interjút adni.

Biden az értesülések szerint továbbra is kitart az újraválasztásért folytatott harc mellett, de tisztában van azzal, hogy a sorsa forog kockán.

Az elnök a kampánystábjával folytatott szerdai telefonbeszélgetés során igyekezett határozottan felszólalni.

Nem fog kiszorítani senki

- jelentette ki Biden a New York Times szerint, majd hozzátette: "Nem távozom." Az elnök elsőszámú utódjaként számon tartott Kamala Harris alelnök is a vonalban volt, aki a támogatását fejezte ki Biden felé.

Nem fogunk meghátrálni. Követni fogjuk elnökünk példáját

- mondta Harris. A Hill közben arról számolt be források alapján, hogy az elnök továbbra is bízik a novemberi elnökválasztási győzelemben Donald Trump várható republikánus jelölttel szemben.

A végsőkig a versenyben vagyok, és győzni fogunk, mert ha a demokraták összefognak, mindig győzni fogunk. Ahogy 2020-ban legyőztük Donald Trumpot, úgy 2024-ben is meg fogjuk verni

- állította a 81 éves elnök.

Biden tegnap beszélt a kongresszusi demokrata pártvezetéssel is,

Chuck Schumer szenátusi és Hakeem Jeffries képviselőházi frakcióvezetővel. A képviselőházi demokrata vezetés a CNN riportere szerint megosztott Biden jövőjét illetően, egyesek ugyanis a távozását követelték, míg mások az ez esetben kitörő káosztól féltek.

New: House Dem leadership divided over best path for Biden on callSome said Biden needs to step aside. Several effectively told Jeffries to go to Biden & say its time to go Other raised concerns about frenzy if Biden withdrewJeffries was in listening mode W/ @DanaBashCNN — Annie (Grayer) July 4, 2024

Biden emellett több mint 20 demokrata kormányzóval is egyeztetést tartott tegnap, akik támogatásukról biztosították az elnököt, és a hivatalviselésre alkalmasnak nevezték.

Gov. : We are grateful to hear the level of excitement and focus that the President and Vice President have about being victorious in November. The president has always had our backs and were going to have his back as well. The results that we've been able to see @iamwesmoore — Biden-Harris (HQ) July 4, 2024

Azt mondtuk, hogy mellette fogunk állni. Az elnök mindig is támogatott minket, mi is támogatni fogjuk őt

- nyilatkozta Wes Moore marylandi kormányzó a "nyílt" és "őszinte" találkozót követően. Gretchen Whitmer michigani kormányzó, akit Moore mellett szintén esélyesnek tartanak Biden helyének átvételére, közösségi oldalán azt közölte: "Joe Biden a jelöltünk. Azért küzd, hogy nyerjen, és én támogatom őt" - írta.

. is our nominee. He is in it to win it and I support him. @JoeBiden — Gretchen (Whitmer) July 4, 2024

Címlapkép: Joe Biden elnök beszédet mond, miközben Kamala Harris alelnök hallgatja a Fehér Ház rózsakertjében 2021. május 13-án Washingtonban. Címlapkép forrása: Getty Images