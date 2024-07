Néhány éve még a frászt hozta a NATO-ra, most egy HIMARS lőtte szitává az orosz Nebo-SZVU-t

Az orosz Nebo-SZVU a nagyon magas frekvenciájú radarok közé tartozik, a világon ez volt az első olyan radarrendszer, ami az AESA (Active Electronically Scanned Array) technológiát alkalmazta, ami azt jelenti, hogy az antennák mozgatása nélkül is képes volt különböző irányokba "nézni".

A Nebo-SZVU a NATO-nál szolgálatban álló majd minden repülőgépet képes kiszúrni,

biztosan csak két gép, az F-22-es és az F-35-ös tud elbújni előle (illetve fegyverzettől függően a legjobb lopakodó képességekkel rendelkező negyedik generációs gép, az Eurofighter Typhoon). Tehát még a híres amerikai B-2 Spirit nehézbombázók kiszúrására is van esélye.

A HIMARS által kilőtt GMLRS-rakéták azonban éppen elég aprók ahhoz, hogy kicselezzék a szuperradart: egy nemrég megjelent videón jól látszódik, amint egy ilyen rakéta volfrámgolyók százaival szórja meg a nyílt mezőn dolgozó Nebo-t.

Southern Ukraine, a Ukrainian HIMARS-launched M30A1 GMLRS rocket detonates feet away from a Russian Nebo-SVU, showering the long-range surveillance radar with tungsten fragments.The Russian radar was spotted, targeted, and successfully hit over 70km behind the front. pic.twitter.com/itLSmMq0OK