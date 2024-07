A Vanity Fair arról számolt be, hogy az 1990-es évek végén a most 70 éves Robert F. Kennedy Jr. állítólag megfogdosta és zaklatta az akkor 23 éves bébiszitterét, aki a környezetvédelmi jogi munkájában is segített neki. A vádakra reagálva Kennedy azt nyilatkozta a Breaking Points nevű podcast adásában,

nagyon, nagyon féktelen ifjúságom volt.

"A bejelentő beszédemben azt mondtam, hogy annyi csontváz van a szekrényemben, hogy ha mind szavazhatnának, elindulhatnék a világ királyának" - tette hozzá az 1963-ban merénylet áldozatává vált volt amerikai elnök, John F. Kennedy unokaöccse, aki

a vádakat nem tagadta, csupán azt mondta, nincs hozzáfűznivalója az ügyben.

Hey , you know when your veterinary experts call a goat a dog, and your forensic experts say a photo taken in Patagonia was taken in Korea, that youve joined the ranks of supermarket tabloids. Keep telling America that up is down if you want. Ill keep talking about @VanityFair