Az amerikai nagykövet is megszólalt Orbán Viktor moszkvai útjáról

Az X-en, a régi Twitteren megjelent posztban Pressman úgy fogalmaz:

"Ami igaz volt Orbán Viktor októberi kínai találkozójára Putyinnal, az igaz a mai moszkvai találkozójára is. Ugyanez igaz a külügyminisztere 9 oroszországi útjára is, amióta Putyin megszállta Ukrajnát. Ez nem a "békéről" szól, hanem a haszonról, és ez óriási rossz szolgálatot tesz a magyaroknak, illetve Magyarországnak a szövetségeseivel való kapcsolatában. Amíg Orbán Viktor nem ragaszkodik ahhoz, hogy Putyin Ukrajna szuverenitását és területi integritását tiszteletben tartó feltételekkel fejezze be brutális háborúját, addig nem béketeremtő."

What was true of PM Orbáns October meeting with Putin in China is true of his meeting today with Putin in Moscow. It's also true of his Foreign Ministers 9 trips to Russia since Putin invaded Ukraine. This is not about peace; its about profit, and it's a huge disservice to https://t.co/SeAUXSJSXi