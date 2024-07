Megjelent a figyelmeztetés: egész régió került a széthullás szélére

A nyugat-afrikai régió széthullásával és a biztonsági helyzet romlásával fenyeget a junták vezette Niger, Mali és Burkina Faso távozása a Nyugat-Afrikai Államok Gazdasági Közösségéből (ECOWAS).

A három érintett ország katonai vezetői úgy döntöttek szombati, Niameyben tartott csúcstalálkozójukon, hogy újabb lépést tesznek a szorosabb integráció irányába, és létrehozzák a Száhel-országok Konföderációját. A három ország januárban jelentette be, hogy kilépnek az ECOWAS-ból, a konföderáció mostani létrehozása pedig véglegesíti ezt a szakítást.

Az ECOWAS tagországainak vezetői vasárnap a nigériai Abujában találkoztak, hogy megvitassák a fejleményeket.

Omar Touray, az ECOWAS bizottságának elnöke vasárnap arról beszélt, hogy a térség mintegy 400 milliós lakosának a mozgás szabadsága és a közös piac volt a legfőbb előnye a csaknem ötven éves tömbnek, de ezek most veszélybe kerülnek a három ország távozásával. Az ECOWAS-csúcstalálkozón Touray felhívta a figyelmet arra is, hogy a Nigernek, Malinak és Burkina Fasónak szánt több mint félmilliárd dolláros gazdasági projektek finanszírozása is leállhat.

Figyelembe véve mindezen előnyöket, nyilvánvaló, hogy a széthullás nemcsak hogy megzavarja a mozgás és letelepedés szabadságát, de a bizonytalanságot is súlyosbítja a régióban"

- húzta alá.

Touray szerint a három ország távozása hatalmas csapást mér a biztonsági együttműködésre különös tekintettel a hírszerzési értesülések megosztására és a terrorizmus elleni harcra.

Az ECOWAS a tavaly júliusi nigeri katonai puccs után szankciókat vezetett be Niger ellen, és katonai beavatkozást helyezett kilátásba annak érdekében, hogy helyreállítsák az alkotmányos rendet. Az ECOWAS korábban már felfüggesztette a szintén katonai vezetésű Mali és Burkina Faso tagságát.

Címlapkép forrása: Ute Grabowsky/Photothek for the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development via Getty Images