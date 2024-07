Különös videó: lecsapott a rettegett orosz Iszkander rakéta, állítólag semmi sem maradt a HIMARS rakéta-sorozatvetőkből

A minisztérium Telegram-csatornáján közzétett információk szerint az orosz drónkezelők felfedezték annak a három HIMARS rakéta-sorozatvetőnek a rejtett pozícióját, amelyek részt vettek a június 23-i, Szevasztopol elleni támadásban.

Az orosz haderő egy Iszkander ballisztikus rakétával mért csapást az ukrán egységre, Herszon megyében, Klapaja település közelében.

A támadás eredményeként állítólag megsemmisült három M142 HIMARS rakéta-sorozatvető, ATACMS-rakétákkal töltött állapotban. A kezelőszemélyzet is életét vesztette, köztük tíz „külföldi szakértő”.

Az orosz védelmi minisztérium mellékelte is a videót a csapásról:

Уничтожение ударом ОТРК пусковых установок РСЗО HIMARS в Херсонской областиВидео: Геопривязка: https://t.co/BveXa8Z0iY — Lost (Armour) July 8, 2024

A felvételt még az oroszpárti bloggerek is kétkedve fogadták: a videóról a találaton kívül semmi nem azonosítható, lényegében akár három Kamaz teherautó is lehetett a célpont. Nagy kérdés, hogyan sikerült az orosz minisztériumnak mindennek ellenére, nemcsak a járművek típusát, hanem a pontos sorozatszámát, és a kiszolgálószemélyzet nemzeti hovatartozását is azonosítani.

