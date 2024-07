Új szupermodern lopakodó vadászgépet villantott Kína – Itt vethetik be a J-31B-t

A keleti nagyhatalom régóta igyekszik felvenni a versenyt a haditechnikai fejlesztések terén az Egyesült Államokkal, ezért egyre-másra jelentik be a látványos haditechnológiai fejlesztéseket. A vetélkedés egyik legkiemelkedőbb része a légierőt érinti, ebben nemrégiben Peking villantott egy új járművet. A J-31B nevű ötödik generációs lopakodó vadászgépről június végén a gyártó Shenyang Aircraft Industry Group mutatott meg egy rövid videót. Sokatmondó lehet, hogy a felvételen a következő szöveg jelenik meg: „A szárazföldi bázisról a tengeri bázisra”. A japán biztonsági hatások szerint az új vadászgépet egyértelműen repülőgép-hordozókon szeretnének bevetni.

China's Shenyang Aircraft Corporation Unveils Details of the New Chinese J-31B Fifth-Generation Fighter. pic.twitter.com/OzZDH1tpqx