Biden a NATO-csúcson: Oroszország kudarcot vall ebben a háborúban

Putyin nem kevesebb akar, nem kevesebbet, mint Ukrajna totális alávetését, és eltörölni Ukrajnát a térképről

– mondta Biden a Reuters beszámolója szerint, majd hozzátette:

Ukrajna meg tudja és meg fogja állítani Putyint. Oroszország nem fog győzni. Ukrajna győzni fog.

Az amerikai elnök megjegyezte, a NATO ma erősebb, mint a történelemben valaha volt.

A Politico beszámolója szerint Biden elmondta,

Oroszország kudarcot vall ebben a háborúban,

megjegyezve, hogy már 350 ezer orosz katona meghalt vagy súlyosan megsebesült, továbbá 1 millió ember elmenekült az országból.

Amikor ez az értelmetlen háború elkezdődött, Ukrajna szabad ország volt. Ma is szabad ország, és a háború úgy ér véget, hogy Ukrajna szabad és független ország marad

– jegyezte meg az amerikai elnök.

FULL SPEECH: President Joe Biden passionately defends democracy, NATO, Ukraine, and rips Putin in a powerful speech at the NATO summit in Washington DC.Worth a watch in its entirety. pic.twitter.com/z4iDhJn9Ga