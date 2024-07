Alig ment le a színpadról, máris újabb demokraták támadták be Biden kampányát

Joe Biden tegnapi, hatalmas médiaérdeklődést generáló sajtótájékoztatóján elismerte, hogy ha a demokrata delegáltak elvesztették a belé vetett bizalmukat, lelkiismeretükre hallgatva más potenciális elnökjelöltre is leadhatják szavazatukat a párt augusztusi jelölőgyűlésén. "Azt tesznek, amit akarnak" - idézi a CBS az elnököt, aki hozzátette:

Ha azt mondják, hogy valaki mást akarnak, ez a demokratikus folyamat.

Biden arról is megszólalt, hogy egyre több demokrata képviselő szeretne más elnökjelöltet látni a szavazólapokon.

Ha úgy gondolják, hogy a Bidennel az élen való indulás árt nekik, akkor el fognak határolódni tőlem

- mondta Biden. "Megértem."

A CNN arról számolt be, hogy

az elnök sajtótájékoztatóját követően újabb demokraták törték meg a csendet, és visszalépésre szólították fel Bident.

A képviselőház hírszerzési bizottságának rangidős tagja, Jim Himes szinte pontosan akkor kérte erre Bident, amikor az elnöki sajtótájékoztató véget ért.

Joe Biden közszolgálati tevékenysége páratlan. Elért eredményei felmérhetetlenek. Nagyszerű elnökként biztosra vehető az öröksége. Nem sodorhatja veszélybe ezt az örökséget, ezeket az eredményeket és az amerikai demokráciát azzal, hogy a Donald Trump által ígért borzalmakkal szemben tovább katonáskodjon

- fogalmazott Himes.

Joe Bidens record of public service is unrivaled. His accomplishments are immense. His legacy as a great president is secure. He must not risk that legacy, those accomplishments and American democracy to soldier on in the face of the horrors promised by Donald Trump. pic.twitter.com/FMMrTK8pb8