„Biden egy Kreml által mozgatott, oroszbarát jelölt” – Így reagáltak Moszkvában az amerikai elnök kínos elszólására

A Reuters tudósítása szerint a nyugati politikusok kijelentéseit gyakran szarkasztikusan kommentáló orosz külügyi szóvivő, Marija Zaharova Telegram-oldalán azt írta Biden bakijára:

Úgy tűnik számomra, hogy a hírhedt „orosz beavatkozás az amerikai választásokba” nem rejtőzhet tovább – van egy oroszbarát jelölt, akit a „Kreml keze” irányít.

Később Zaharova egy sajtótájékoztatón azt mondta, az amerikai „mélyállam”, a tisztviselők és a média évekig eltitkolták Biden valódi állapotát, ahogy azt is, hogy mit tett az Egyesült Államok Ukrajnában.

We all know Biden doesnt mean it. Its an accident/mistake.But announcing Zelenskyy as Putin is surely THE biggest gaff you can make in international diplomacy right now. pic.twitter.com/WpppjJz8PM