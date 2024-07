Kiszúrta az orosz légvédelem az ukrán drónt, de ami ezután jött, arra senki sem számított

Az ukrán hatóságok egy olyan videót tettek közzé, amelyen egy Tor kis hatótávolságú önjáró légvédelmi rakétakomplexum összecsapása látható egy ukrán megfigyelődrónnal.

Az felvételek azzal kezdődnek, hogy a drón kamerája felveszi az oroszok 9K330 Tor légvédelmi komplexumát, amely kis hatótávolságon belül tud hatékony lenni. Alkalmas az alacsonyan közlekedő repülőgépek, helikopterek, drónok, irányított rakéták és légibombák elleni védelemre is. Az oroszok is felfedezték a megfigyelődrónt, majd az látható, hogy a jármű tüzet nyit a pilóta nélküli eszközre. Közben a kamera kizoomol, így látható, hogy elég nagy távolságból tartotta szemmel az önjáró légvédelmi rendszert. A kilőtt orosz rakéta végül kevéssel, de elhúz az ukrán drón mellett, célt téveszt.

Itt még nem fejeződik be a videó, ugyanis az ukránok nemcsak megúszták a küldetést, hanem sikerrel be is fejezték. Az utolsó képkockákon ugyanis az látható, hogy a feltehetően a drón által megadott adatokat felhasználva az ukránok a HIMARS segítségével lecsapnak a Torra, két robbanás is látható.

