Politico: szó sincs hibáról, Moszkva stratégia szerint bombázta le a kijevi gyermekkórházat

A hét elején orosz H-101-esként azonosított rakétákkal bombázták meg Kijevet, amely egy gyermekkórházba csapódott be. Az eset hatalmas nemzetközi felháborodást keltett, számos ország elítélte a Moszkvát emiatt. Bár az egészségügyi intézmény elleni csapás újnak tűnhet, valójában szó sincs erről, Oroszország rendszeresen használja ezt a taktikát a különböző konfliktusokban. Ukrajnában is támadtak már kórházakat, de korábban Szíriában és Csecsenföldön is ért találat különféle gyógyintézeteket.

Empírikus bizonyítékok arra utalnak, hogy ez egy orosz taktika a hagyományos hadviselésben. Oroszországnak komoly múltja van a kórházak célba vétele terén

– mondta Fabian Hoffmann, rakétaszakértő, az Oslói Nukleáris Projekt doktori kutatója. Szerinte a stratégiának egyszerre több oka is van. Egyrészt ezzel tudja csökkenteni a morált a lakosságban, valamint növelni a társadalmi nyomást a rivális kormányra, hogy mozduljanak el a háború befejezése felé. Másrészt a civil célpontok támadása miatt Moszkva igyekszik elérni, hogy a jelenleg a frontvonalak közelében összpontosított haditechnikát szétszórják más területeken.

Az ukrán egészségügyi minisztérium júniusi beszámolója szerint addig Oroszország körülbelül 200 kórházra mért csapást, valamint 1600 egészségügyi intézményt károsított meg.

A nemzetközi jog szerint az ilyen típusú intézmények különleges védelmet élveznek, ezeket támadni háborús bűncselekménynek bizonyul.

Az Ohmatdit kórház elleni csapás következtében több olyan poszt is elkezdett terjedni az ukrán közösségi médiában, amely arra kéri Volodimir Zelenszkijt, hogy zárja le a háborút Oroszországgal, és hogy „senkit nem érdekelnek már az 1991-es határok”. A szélesebb közvélemény azonban ellenvéleményét fejezte ki ezekkel a gondolatokkal kapcsolatban, amiatt több bejegyzést is inkább töröltek.

