A NATO képtelen volt átlépni a saját árnyékát, és ezzel csak a háború folytatására bátorítja Oroszországot

Ünneplésre nem maradt sok idő, pedig lenne mit: az Észak-Atlanti Szövetség 75 éve működik, és őrködik Európa és Észak-Amerika, de azt is nyugodtan mondhatjuk, az egész világ biztonságán. A csúcstalálkozó résztvevőit azonban a visszatekintés, bármilyen szép is legyen, nem igazán foglalkoztatta. Teljesen érthető módon, hiszen a világban számos konfliktus van, és egy-kettő közülük közvetlenül az észak-atlanti szövetség tagjait és így az egész szövetséget fenyegeti. Ez azt jelenti, hogy nincs idő ünneplésre itt és most. Ezekkel a fenyegetésekkel és kihívásokkal kell foglalkozni, még mielőtt a körmünkre égnek.

Ha nem is lehetünk száz százalékban elégedettek a csúcstalálkozó kimenetelével, azonban azt joggal állapítjuk meg, hogy

a várakozásoknak eleget tett, és hogy nagymértékben megfelelő válaszokat adott a biztonságunkat fenyegető kihívásokra.

A NATO végre eljutott odáig, hogy már majdnem a jelentőségének és a veszélyességének megfelelően kezeli az Oroszország jelentette kihívást. E sorok írója szerint még lenne tennivaló ezen a területen is, de ne legyünk elégedetlenek: a csúcstalálkozó döntéseiben soha nem látott módon és mértékben reálisan szerepel Oroszország megítélése, és ezek a döntések óriási mértékben előreviszik a nagybetűs szövetséget az Oroszország jelentette fenyegetésekre adandó válaszok megvalósításában.

Ugyancsak komolyan lépett a NATO a Kína jelentette kihívás feldolgozásában. Nagyon helyesen Kínát még mindig nem fenyegetésként, hanem kihívásként értékeli, aminek például többek között az a következménye, hogy nem helyez kilátásba semmilyen katonai lépést vele kapcsolatban. Ebben a NATO álláspontja eltér az Amerikai Egyesült Államokétól, de ennek oka elsősorban a szövetség egésze és az USA helyzetében fennálló különbség.

A fenyegetések és kihívások kezelésében két területen történt komoly változás vagy annak legalább előrejelzése. Igen jelentős, hogy a hibrid támadásokkal (és értsük ebbe bele a kibertámadásokat is) kapcsolatban kijelentették, hogy az ilyen jellegű támadások is okot szolgálhatnak az 5. cikkely aktivizálásához. A másik újdonság, ami igen komoly változásokat jelezhet előre, és várhatóan nagy vitákat fog kiváltani, annak megállapítása, hogy bár a szövetségesek nagy része ma már teljesíti az elhíresült 2%-os követelményt, de még mielőtt mind a 32 tag elérni ezt a szintet, már kilátásba helyezik – nagyon helyesen –, hogy ez valószínűleg nem lesz elég, és további növelésére lesz szükség. Ezt előrejelezte az amerikai és az új brit védelmi miniszter közös bejelentése, aminek értelmében ők azt javasolják, hogy a védelmi kiadások érjék el a GDP 2,5%-át.

Két kérdés van, amivel kapcsolatban komoly hiányérzeteim vannak.

Egyrészt azt gondolom, hogy

a közel-keleti konfliktusnak az afrikai konfliktusokkal egy szinten kezelése óriási hiba.

Bármilyen szörnyűek is azok az események, amelyek több afrikai országban történnek, jelentőségük és veszélyességük nem hasonlítható össze a közel-keleti konfliktussal. Utóbbinak nemcsak katonai jelentősége összehasonlíthatatlan nagyobb, hanem elvi-ideológiai jelentősége is: nem kevesebbről van szó véleményünk szerint, mint a Samuel P. Huntington által leírt „civilizációk összecsapásáról”, amelynek egyik elkerülhetetlen velejárója a terrorizmus. És sem a civilizációs konfliktus, sem a terrorizmus nem korlátozódik a közel-keleti térségre, hanem egyre nagyobb mértékben túlterjed azon, beleértve Európát is. Nem is beszélve arról, hogy

ebben a konfliktusban minden másiknál jobban benne van kiterjedésének és nukleárissá válásának a lehetősége és veszélye.

A másik hiányérzetem Ukrajnával kapcsolatos. El kell ismerni, hogy számos területen komoly előrelépés történt, különösen az Ukrajnának nyújtandó segítség területén, mind szervezetileg, mind a segítség volumenét és minőségét tekintve: lásd például az Ukrajnának juttatott fegyverek felhasználhatóságát, területi korlátozásának enyhítését és potenciálisan feloldását. Fontos, hogy ebben hosszú távú és institucionális elkötelezettség is bekerült a NATO politikájába. Mégis hiányérzetünk lehet ezen a területen is, hiszen

az „ugyanazt csináljuk tovább, csak jobban” biztosan nem fogja megoldani a problémát, és maximum arra lesz képes, hogy befagyassza a konfliktust, mind katonai, mind pedig politikai területen.



De a legnagyobb probléma az, hogy Ukrajna NATO-tagságával kapcsolatban továbbra is megmaradtak a közhelyeknél. Igen, lehet és kell is értékelni, hogy „a folyamat véglegességéről és visszafordíthatatlanságáról” beszélnek, de ennél képtelenek voltak továbblépni, és olyan közhelyek megismétlésére szorítkoztak, mint hogy Ukrajna majd akkor lesz NATO-tag, ha valamennyi tagország egyetért ezzel, és Ukrajna maga készen áll erre.

NYOMA SINCS ANNAK, HOGY FELISMERNÉK, HOGY OROSZORSZÁGOT ILYEN FÉLSZÍVVEL HOZOTT FELEMÁS INTÉZKEDÉSEKKEL NEM LEHET MEGGYŐZNI. SŐT: EZZEL CSAK A KATONAI MŰVELETEK FOLYTATÁSÁRA BÁTORÍTJUK ŐKET.

És akkor még nem is beszéltem a Trump-jelenségről és annak veszélyeiről. El kell mondanom itt is, hogy személy szerint nem vagyok meggyőződve, hogy Donald Trump politikájának az egyetlen lehetséges alakulása az, amit majdnem mindenki előrejelez, és amelytől majdnem mindenki fél. Van ennek egy másik olvasata is, ismerve Trump kiszámíthatatlanságát és a hatalmasnál is nagyobb egóját.

Összefoglalva tehát azt mondhatjuk, hogy

a NATO csúcstalálkozója hozta azt, amit a többség várt tőle, nem lépett azonban túl a politikai realitásoknak tartott korlátokon, és ezért bár jelentős előrelépést jelent Oroszország elrettentésében, valamint a kínai kapcsolatok alapvetően helyes kezelésében, de két igen fontos kérdésben megáll a szükséges – és véleményünk szerint lehetséges – megoldások elfogadása előtt.

De ne legyünk elégedetlenek. Az elfogadott döntések gyors megvalósításában és ezen túlmenően – a helyzet alakulásának függvényében – a jelenlegi szintet meghaladó intézkedésekben rejlik a siker titka. A világ sorsáról van szó. Nem hibázhatunk.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images