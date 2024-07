Azonosították Donald Trump merénylőjét

Magyar idő szerint vasárnap hajnalban próbálták meggyilkolni Donald Trumpot egy pennsylvaniai nagygyűlésen. A támadásban magát a korábbi amerikai elnök is megsebesült, a jobb fülén érte a lövés. A találat ellenére a republikánus politikus jól van, már el is hagyhatta a kórházat. A közönségben egy ember meghalt, valamint ketten súlyos sérüléseket szenvedtek. A Trumpot védő biztonságiak azonnal semlegesítették az elkövetőt, aki életét vesztette az akcióban.

A média azonnal találgatni kezdett a merénylő kilétét illetően, hamar el is kezdett terjedni egy név, méghozzá a 20 éves Thomas Matthew Crooksot azonosították. Az értesüléseket a Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) egy darabig nem erősítette meg, végül viszont elismerték, hogy valóban a médiában megnevezett személy próbálta megölni Trumpot.

Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy pontosan miért próbált a republikánus elnökjelölt életére törni.

A nyomozás továbbra is tart az ügyben, az FBI arra kért mindenkit, hogy akinek bármilyen információja van, ami segítheti a nyomozást, azt ne habozzanak megosztani velük. A titkosszolgálat is vizsgálatokat folytat az ügyben, Anthony Guglielmi szóvivő szerint minden információt nyilvánosságra fognak hozni, amint azok a rendelkezésükre állnak.

Here is the latest information from our investigation. We are grateful to the Secret Service team and our law enforcement partners for their swift action. Our thoughts go out to the families affected by this tragedy. pic.twitter.com/E8FazqtUVZ