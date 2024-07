Magának való, osztálytársai által zaklatott fiatal volt a Trump-merénylet elkövetője

Jason Kohler, Crooks egykori iskolatársa a CNN-nek azt mondta, a fiatalt osztálytársai gyakran piszkálták, mert nem illett be az osztályba. Kohler „okos gyerekként” írta le Crookst, akinek azonban semmi nem fejeződött ki az arcán.

Megkérdezett osztálytársai szintén arról számoltak be, hogy sokszor zaklatták Crookst, aki gyakran hordott vadászöltözéket az iskolában.

: We are hearing from the first classmate of Thomas Crooks. His Bethel Park classmate described him as a loner who was bullied relentlessly and wore hunting outfits often in class. #NEW