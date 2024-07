Megpróbálták meggyilkolni Donald Trumpot, meglőtték az elnökjelöltet

Az amerikai politikus Pennsylvania államban beszélt híveihez, amikor több lövés is eldördült. Trumpot leteperték a titkosszolgálat emberei, de legalább egy lövés eltalálta a republikánus elnökjelöltet.

Trumpot a fülén találta el a lövész, a sérülés valószínűleg nem életveszélyes.

A merénylet-kísérletet élőben rögzítették a kampányrendezvényt közvetítő médiacégek:

Shots fired at Trump rally. Character assassination, failed. Attempt to deplete savings, failed. Attempt to silence, failed. Only option left, actual assassination attempt, FAILED. Ive been saying repeatedly, double down on private security! pic.twitter.com/9goXxaxSxk