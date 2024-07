Nem Trump az első amerikai elnök, akit meg akartak gyilkolni – Merényletek, amelyek megrengették Amerikát

Július 13-án merényletet kíséreltek meg Donald Trump volt amerikai elnök, a Republikánus Párt várható elnökjelöltje ellen egy pennsylvaniai kampánygyűlésen. Az Egyesült Államok történetében sajnos nem egyszer fordult elő, hogy regnáló vagy már leköszönt elnök ellen merényletet kíséreltek meg. Eddig négy olyan elnök volt, aki merényletben vesztette életét, de több jeles amerikai vezetőt is megpróbálták megölni. Az esetek nagy részében magányos, mentálisan sérült ember volt az elkövető.

Bosszú a polgárháborús vereségért: Abraham Lincoln meggyilkolása

Az Észak és Dél közötti polgárháborúban Északot győzelemre vezető, a rabszolgaságot hivatalosan megszüntető Abraham Lincoln volt az első elnök, aki merényletnek esett áldozatul. Nem ő volt azonban az első elnök, aki ellen merényletet kíséreltek meg, hanem az ellentmondásos megítélésű Andrew Jackson, az 1829 és 1837 között hivatalban lévő elnök, a Demokrata Párt egyik alapítója. Jacksont egy munkanélküli szobafestő, egy bizonyos Richard Lawrence lőtte meg kétszer is, két pisztollyal, de Jackson szerencséjére egyik sem sült el. Lawrence-t elmebetegnek nyilvánították, így megúszta a kivégzést, de egész életét különböző elmegyógyintézetekben töltötte.

Az Andrew Jackson elnök elleni merényletkísérlet egy korabeli litográfián. Forrás: Wikimedia Commons

Jacksonnal ellentétben Abraham Lincolnnak nem volt szerencséje. Az északiak győzelme után néhány Dél-szimpatizáns összeesküvést szőtt egy a korban jól ismert és népszerű színész, John Wilkes Booth vezetésével. Előzetes terveik szerint elrabolták volna az elnököt, végül azonban egy gyilkosságsorozatot terveltek ki, amelynek Lincoln mellett William H. Steward külügyminiszter és Andrew Johnson alelnök is a célpontja volt. A merényletsorozatot 1865. április 14-ére időzítették.

Booth osztotta ki a feladatokat az összeesküvésben részt vevők számára, Lincoln gyilkosának szerepét magára osztotta. A Konföderáció egykori katonájának, Lewis Powellnek volt a feladata a külügyminiszter meggyilkolása. Powell be is jutott a házba, ahol megtalálta az egy korábbi balesete miatt ágyban fekvő Sewardot. Egy késsel több ponton sikerült megsebesítenie a külügyminisztert, de Seward fia közbelépett, és semlegesíteni tudta a támadót. A harmadik merénylőnek, George Atzerodtnak Johnson alelnököt kellett volna megölnie, de végül elbátortalanodott, és nem végezte el a feladatot. Ez azonban nem mentette meg attól, hogy később őt is kivégezzék.

Lewis Powell, a William H. Seward elleni merényletkísérlet elkövetője a siralomházban, nem sokkal a kivégzése előtt. Utólag színezett felvétel. Forrás: Alexander Gardner / Wikimedia Commons

John Wilkes Booth április 14-én este a Ford Színházba ment, miután megtudta, hogy Lincolnt az elnöki páholyba várják. Az elnök azonban nem érkezett meg az előadás kezdetére, így kezdetben úgy tűnt, kudarcot vall a terve. Végül Lincoln mégis befutott az első felvonás alatt, a közönség megtapsolta, majd leült az elnöki páholyban. Ekkor jött el a Ford Színházat kívülről-belülről ismerő Booth ideje. Lincoln páholyát nem védte senki, így a merénylő könnyen bejutott, és azonnal fejbe lőtte az elnököt. Az Egyesült Államok 16. elnöke néhány órával később halt bele sérüléseibe. Boothnak sikerült elmenekülnie, hajtóvadászatot indítottak ellene, és 12 nappal a merénylet után, április 26-án egy tűzharcban megölték.

Az Abraham Lincoln elleni merénylet egy korabeli ábrázoláson. Forrás: Wikimedia Commons

Egy zavarodott ember végzetes lövése: a James A. Garfield elleni merénylet

James A. Garfield 1881. március 4-én lépett hivatalba az Egyesült Államok 20. elnökeként, de nem sokáig vezethette az országot, július 2-án ugyanis merényletet követtek el ellene, majd hosszas szenvedés után szeptember 19-én életét vesztette.

Ahogy Jackson merénylője, Garfieldé is egy mentálisan instabil férfi, Charles Julius Guiteau volt, aki írt egy beszédet, amelyben Garfield elnökké választása mellett érvelt. Guiteau meg volt győződve róla, hogy a beszéddel – amelyet nyilvánosan soha nem mondott el, csak több száz példányban kinyomtattatott – tevékenyen hozzájárult Garfield győzelméhez. Ezért miután későbbi áldozata elnök lett, a férfi rendszeresen járt a Fehér Házba, és különböző minisztereknek írogatott, hogy hálából nevezzék ki bécsi, majd párizsi konzulnak.

Guiteau természetesen nem járt sikerrel, és egy idő után eluralkodott rajta a meggyőződés, hogy meg kell ölnie Garfieldot, amit ő isteni sugallatnak tulajdonított.

1881. július 2-án az elnök nyaralni indult volna a washingtoni Baltimore és Potomac pályaudvarról. Guiteau az újságokból tudomást szerzett róla, hogy Garfield a pályaudvaron lesz, és ott várta az elnököt a végzetes napon. Mikor Garfield két fiával megérkezett (testőre nem volt, akkoriban ez még nem volt bevett szokás), a merénylő rögtön két lövést adott le: az egyik az elnök vállát súrolta, a másik azonban a hátát találta el, és végül a hasnyálmirigye közelébe fúródott. A sors iróniája, hogy a merényletkor a pályaudvaron volt Abraham Lincoln fia, Robert Lincoln, aki Garfield kormányában a háborús miniszteri posztot töltötte be. (És még inkább a sors iróniája, hogy Robert Lincoln a következő sikeres, elnök elleni merénylet idején, William McKinley meggyilkolásakor is a közelben tartózkodott.)

Az orvostudomány mai állása szerint Garfield sebesülése nem lett volna halálos, azonban a XIX. század végén az orvoslás még korántsem állt olyan színvonalon, mint ma. Bár már ismert volt Semmelweis Ignác felfedezése a kéz fertőtlenítésének fontosságáról, ez Semmelweis halála után 16 évvel sem vált még általánosan bevett gyakorlattá. Garfield több orvosa is piszkos kézzel ért a sebhez, tisztítatlan eszközökkel keresték az elnök testébe fúródott golyót, és más súlyos szakmai hibákat is elkövettek. Így két és fél hónapnyi szenvedés után az Egyesült Államok második legrövidebb ideig hivatalban lévő elnöke végül nemcsak Guiteau lövésének, hanem orvosai inkompetenciájának is áldozatul esett.

A James A. Garfield elleni merénylet egy korabeli ábrázoláson. Alkotók: A. Berghaus és C. Upham. Forrás: Wikimedia Commons

Anarchista merénylet Amerikában: William McKinley meggyilkolása

A XIX. század végén és a XX. század elején az anarchista mozgalom vadhajtásai számos, nagy visszhangot kiváltó politikai merénylethez vezettek. A minden politikai hatalmat elítélő anarchisták egy része úgy gondolta, hogy a hatalmon lévők elleni merényletekkel hozhatják el az általuk óhajtott társadalmat. Anarchisták gyilkolták meg 1881-ben II. Sándor orosz cárt, anarchista merénylő áldozatául esett 1898-ban I. Ferenc József felesége, Erzsébet császár- és királyné, vagy, ahogy a magyar köztudatban legjobban ismert, Sisi. Anarchista gyilkolta meg két évvel később, 1900-ban I. Umberto olasz királyt, valamint 1907-ben Pjotr Sztolipin orosz miniszterelnököt.

Bár inkább európai ideológiai irányzat volt, az anarchizmus az Egyesült Államokba is eljutott. Az egy lengyel-amerikai családba született Leon Czolgosz 20 évesen, az 1893-as gazdasági válság során vesztette el az állását, és a következő években munkanélküliként tengődött. 1901-ben megismerkedett a litván születésű anarchista teoretikussal, Emma Goldmannal és nézeteivel, melynek hatására ő maga is anarchista lett. Czolgosz úgy vélte, az amerikai társadalom igazságtalanságának és egyenlőtlenségének alapja, hogy a gazdagok kizsákmányolják a szegényeket, mindennek rákfenéje pedig a kormányzat, amelyet ezért el kell törölni.

William McKinley az Egyesült Államok 25. elnökeként 1897 és 1901 között végigcsinált egy ciklust, majd újraválasztották. Második ciklusa elején járt, amikor ellátogatott a New York-i Temple of Music koncertterembe, ahol egy nagy pánamerikai kiállítást tartottak. George B. Cortelyou, az elnök titkára egy merénylettől tartva kétszer is lemondta McKinley programját a kiállításon, de az elnök ragaszkodott hozzá, hogy személyesen megjelenjen. McKinley kezet fogott az őt üdvözlő emberekkel, köztük Czolgoszszal, aki azonban előrerántotta fegyverét, és kétszer az elnökre lőtt. Az egyik golyó csak súrolta McKinley-t, a másik azonban a hasába hatolt be, ahol később sem sikerült megtalálni. A merénylet szeptember 6-án történt, az elnök életéért napokig küzdöttek, de sebe végül elüszkösödött, és McKinley szeptember 14-én meghalt. Utódja alelnöke, Theodore Roosevelt lett.

A William McKinley elleni merénylet egy korabeli ábrázoláson. Szerző: Achille Beltrame. Forrás: Wikimedia Commons

Amerikai elnökök ellen tehát kevesebb mint négy évtized alatt három halálos merényletet is elkövettek. Sokan voltak az Egyesült Államokban, akik életük során mindhárom merényletet megélték, például az említett Robert Lincoln. Ma már nehezen elképzelhető, de az elnökök fegyveres védelme akkoriban még nem volt bevett gyakorlat. A McKinley elleni merénylet után azonban a törvényhozás is úgy ítélte meg, hogy megérett az idő a változásra. A Kongresszus még 1901 elfogadta azt a törvényt, amely szerint az elnökök életét a Secret Service biztosítja, és ez mind a mai napig így van. A Donald Trump elleni merénylet idején is a Secret Service látta el a volt elnök védelmét, és egyesek szerint részben az ő hibáik vezettek oda, hogy az elkövetőnek sikerült lőnie és eltalálnia Trumpot.

Merényletkísérletek a Rooseveltek ellen

Theodore Roosevelt 1901-ben, McKinley halála után került az elnöki székbe, és két cikluson keresztül, 1901 és 1909 között volt hivatalban. Mivel nem töltött ki két teljes ciklust, újraindulhatott volna az 1908-as választáson, de inkább barátját, William Howard Taftet győzte meg, hogy szálljon ringbe a Republikánus Párt jelöltjeként. Taft győzött is, Roosevelt azonban 1912-ben már ellene indult el az általa alapított Progresszív Párt élén. A republikánusok megosztottsága a demokraták malmára hajtotta a vizet, így győzhetett a később az I. világháború utáni rendezéssel kapcsolatban írt 14 pontjáról ismertté vált Woodrow Wilson.

Az ismételt elnökké választásáért küzdő Theodore Roosevelt ellen egy 1912-es kampányeseményen követett el merényletet egy bizonyos John Schrank. Schranknak hallucinációi voltak, és azt állította, McKinley szelleme beszélt vele, aki elmondta neki, hogy Roosevelt volt a gyilkosa, és megkérte, hogy álljon rajta bosszút.

Az elnökjelölt éppen beszédet tartott, amikor Schrank rálőtt, és a mellén eltalálta. Gyakorlott vadászként Roosevelt tudta, hogy a lövés nem súlyos, ezért elutasította, hogy kórházba szállítsák, és végigmondta a beszédét. A golyó nem ért létfontosságú szervet, és mivel az orvosok úgy vélték, kockázatosabb eltávolítani, mint bent hagyni, a lövedék Roosevelt 1919-ben bekövetkezett haláláig a volt elnök testében maradt. Schrankot elmebetegnek nyilvánították, és élete végéig gyógykezelésben részesült.

Theodore Roosevelt kampánybeszédet tart Milwaukee-ban 1912. október 14-én. Percekkel később éri a lövés. Forrás: Wikimedia Commons

Franklin Delano Roosevelt Theodore Roosevelt távoli rokona volt. Míg a Theodore-féle ág republikánus, a másik ág demokrata volt. Franklin D. Roosevelt a Demokrata Párt színeiben lett elnök, és a mai napig ő az Egyesült Államok legtovább hivatalban lévő vezetője: 1933 és 1945 között töltötte be a posztot.

A fiatalabb Roosevelt elnök már megválasztott elnök volt, mikor 17 nappal hivatalos beiktatása előtt, 1933. február 15-én egy bizonyos Giuseppe Zangara merényletet kísérelt meg ellene Miamiban, miközben Roosevelt beszédet mondott. Zangara öt lövést adott le, de egyik sem találta el a megválasztott elnököt, egy viszont halálosan megsebesítette Chicago jelen lévő polgármesterét, Anton Cermakot. Zangarát kivégezték, bár egyesek úgy vélték, elmebeteg volt, ezért kényszergyógykezelésre kellett volna küldeni.

1950-ben Roosevelt utódját, Harry S. Trumant akarta megölni két Puerto Rico-i függetlenségpárti aktivista, de az elnököt védő fegyveresek még azelőtt semlegesíteni tudták őket, hogy beléptek volna a Blair House-ba, ahol az elnök tartózkodott.

A leghíresebb merénylet: John Fitzgerald Kennedy meggyilkolása

Az amerikai elnökök ellen elkövetett merényletek és merényletkísérletek közül kétségkívül John F. Kennedy meggyilkolása a legismertebb és legvitatottabb. A gyilkosság körül megszámlálhatatlan összeesküvés-elmélet burjánzott és burjánzik, könyvtárnyi irodalmat írtak róla, filmek és más művészeti alkotások sokasága dolgozta fel. Mindez több tényezőnek tudható be. John F. Kennedy az Egyesült Államok legfiatalabb elnökeként lépett hivatalba (43 évesen), az első katolikus elnök volt (Joe Biden a második), az első volt, aki tévévitán állt ki ellenfelével szemben (a későbbi elnököt, Richard Nixont győzte le, aki a rádióhallgatók szerint jobb teljesítményt nyújtott a vitán, a tévében viszont a fiatal és jóképű Kennedy győzött), az első elnök volt, akinek magánéletével és nőügyeivel (például Marilyn Monroe) tele volt az akkoriban egyre inkább elbulvárosodó és tömegessé váló sajtó. Ráadásul geopolitikailag is rendkívül turbulens korban lépett hivatalba: 1962-ben, a kubai rakétaválság során jutott legközelebb az emberiség egy atomháborúhoz.

Ilyen körülmények között nem véletlen, hogy csak nagyon kevesen hiszik el a Kennedy-merénylet körülményeit kivizsgáló Warren-bizottság megállapítását, miszerint Lee Harvey Oswald magányos elkövető volt. Tovább nehezítette a körülmények felderítését, hogy nem sokkal a merénylet után Oswaldot megölte egy sztriptízbár-tulajdonos, egy bizonyos Jack Ruby, így a merénylő nem tudott többé beszélni, viszont a legtöbben arra gyanakodtak, hogy Ruby valakinek a megbízásából végzett Oswalddal.

John F. Kennedy merénylőjét, Lee Harvey Oswaldot karon fogva kísérik, mikor Jack Ruby bártulajdonos előlép, és lelövi. Forrás: Jack Beers Jr. / Dallas Morning News / Wikimedia Commons

A Kennedy-gyilkosság mögött értelmi szerzőként már szinte mindenkit láttak: Lyndon B. Johnson alelnököt, aki Kennedy halála után elfoglalta az elnöki posztot, általában az amerikai kormányzatot, a CIA-t, az FBI-t, a KGB-t, a szovjet vezetést, Fidel Castro Kubáját és a Castro-ellenes emigráns kubaiakat, az amerikai szélsőbalt és szélsőjobbot, valamint természetesen a maffiát. Pedig valójában egy jól dokumentált merényletről van szó, ráadásul az utóbbi években több száz, eddig még titkosított dokumentumot is nyilvánosságra hoztak, amelyek érdemben nem változtatták meg azt, amit tudunk az eseményekről. Minden összeesküvés-elmélet ellenére a legvalószínűbb, hogy Lee Harvey Oswald maga követte el tettét.

A férfi tengerészgyalogosként kezdte pályafutását, ahol mesterlövész fokozatot kapott. Azonban otthagyta a haderő kötelékét, hogy – a korban nem éppen megszokott módon – a Szovjetunióba disszidáljon, ahol 1962-ig élt, és egy orosz nőt vett feleségül. Hazatérve Kuba-párti aktivistaként tevékenykedett, 1963 augusztusában még le is fotózták, ahogy Fair Play for Cuba felirattal ellátott szórólapokat osztogat New Orleans-ben.

A végzetes nap 1963. november 22-én következett el, amikor John F. Kennedy Dallasba látogatott, és konvojával keresztülhajtott a városon. A konvoj a Dealey Plazához írt, amikor eldördültek a lövések, az egy nyitott limuzinban ülő elnököt egy végzetes fejlövés érte, amibe gyakorlatilag azonnal belehalt. Az egész eseménysort színes filmre vette egy bizonyos Abraham Zapruder, ami egyedülálló történelmi emlékké vált.

Nem valószínű, hogy a Kennedy-gyilkosság körüli viták bármikor is nyugvópontra jutnak majd. A történtek megrengették Amerikát és az egész világot, és mind a mai napig újabb és újabb értelmezéseknek és összeesküvés-elméleteknek adnak anyagot.

John Fitzgerald Kennedy Dallasban, nem sokkal a merénylet előtt. Forrás: Walt Cisco / Dallas Morning News / Wikimedia Commons

Merényletek és merényletkísérletek a Kennedy-merénylet után

A Kennedy-merénylet egy véres évtized nyitányának bizonyult az Egyesült Államokban. 1965-ban merénylet áldozata lett a muszlim vallású fekete polgárjogai aktivista, Malcolm X, akit saját korábbi szervezete, az Iszlám Nemzet tagjai öltek meg. 1968. április 4-én a fekete polgárjogi mozgalom legismertebb alakját, Martin Luther King tiszteletest ölte meg egy motel erkélyén egy merénylő.

Nem sokkal Martin Luther King halála után, 1968. június 5-én újabb szörnyű merénylet sújtotta az Egyesült Államokat: John F. Kennedy öccsét, Robert F. Kennedyt, az 1968-as elnökválasztás egyik nagy esélyesét ölte meg egy palesztin férfi, Sirhan B. Sirhan, aki bevallása szerint Kennedy Izraelt támogató politikája miatt követte el tettét. Kennedy éppen kaliforniai előválasztási győzelmét ünnepelte, amikor egy szálloda konyháján vezették keresztül, ahol a végzetes lövések érték.

Robert F. Kennedy halála körül is számos összeesküvés-elmélet terjedt és terjed. Külön érdekesség, hogy a néhai Kennedy hasonló nevű fia, a mostani elnökválasztáson független jelöltként induló ifjabb Robert F. Kennedy is azok közé tartozik, akik felvetik Sirhan B. Sirhan ártalmatlanságát.

Robert F. Kennedy kaliforniai előválasztási győzelmét ünnepli a Los Angeles-i Ambassador Hotelben. Nem sokkal később Sirhan B. Sirhan leadja a végzetes lövéseket. Forrás: Sven Walnum / Wikimedia Commons

A véres 60-as évtized után is történtek merényletkísérletek amerikai elnökök ellen. 1975. szeptember 5-én a hírhedt Manson család egykori tagja, Lynette „Squeaky” Fromme akarta megölni Gerald Ford elnököt, de lövése célt tévesztett. 17 nappal később egy másik nő, Sara Jane Moore lőtt rá Gerald Fordra, de ő sem találta el. (Két női merénylői volt a történelemben, aki amerikai elnökre támadt, mindkettő Gerald Fordra.)

A Donald Trump elleni merénylet előtti utolsó gyilkossági kísérlet amerikai elnök ellen 1981. március 30-án történt. Az alig két hónapja beiktatott Ronald Reaganre a washingtoni Hilton Hotel előtt támadt rá egy bizonyos John Hinckley Jr., aki tettével Jodie Foster színésznőt akarta elkápráztatni. (Ez persze nem sikerült.) Az egyik golyó Reagan tüdejébe fúródott, súlyos belső vérzéseket okozott, és csak a gyors orvosi beavatkozásnak köszönhető, hogy az elnök túlélte a merényletet. Reagan több munkatársát is lövés érte, egyikük évtizedekkel később a lövés szövődményeibe halt bele.

Ronald Reagan pillanatokkal az ellene elkövetett merényletkísérlet előtt. Forrás: Michael Evans / Wikimedia Commons

Az amerikai elnökök és elnökjelöltek elleni merényleteket és merényletkísérleteket összegezve látható, hogy sok esetben zavart elméjű emberek voltak az elkövetők, akik racionálisan nehezen indokolható módon követték el tetteiket. Máskor politikai okok álltak a háttérben, és nem annyira magát a személyt, mint inkább a hivatal viselőjét akarták megölni. Bár az elnökök elleni merényletekkel és merényletkísérletekkel kapcsolatos konteók mögött gyakran az az elképzelés áll, hogy az elnököt valójában politikai ellenfelei vagy valamilyen vele szembenálló érdekcsoport akarta meggyilkolni, erre egyik merénylet kapcsán sincs bizonyíték. Bármennyire is izgalmasnak tűnik egy-egy merénylet mögött kiterjedt összeesküvést feltételezni, a valóság gyakran banálisan egyszerű, és sokszor „csak” egy „bekattant” ember őrült akciójáról van szó.

Címlapkép: John Fitzgerald Kennedy utolsó útjára indul Dallasban 1963. november 22-én. Forrás: Bettmann via Getty Images