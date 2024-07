Ukrajnában egyre többen tárgyalnának az oroszokkal, újabb frontot nyithatnak az oroszok – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Összeütközött két tehervonat az oroszországi Belgorod megyében. A felvételeken is látható, hogy a baleset következtében jelentős kár keletkezett. A jelentések szerint az ütközésben egy ember életét vesztette. Egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a hibát.

A train traveling at nearly 100 km/h collided with another train in the Bilhorod People's Republic, resulting in one fatality. The incident occurred at night near the Lebedinsky mining and processing plant. pic.twitter.com/NmJIVmnULi