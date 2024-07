Biden elismerte, hogy hibázott Trump kapcsán, majd belekötött a riporterbe

Joe Biden republikánus riválisával, Donald Trumppal – elmondása szerint – "szívélyes" beszélgetésen vannak túl, miután a hivatalban lévő demokrata felhívta elődjét az ellene elkövetett merényletkísérlet után.

Azt mondtam neki, hogy Jill és én szó szerint imádkozunk érte, és remélem, hogy az egész családja átvészeli ezt.

Trumpra a pennsylvaniai Butlerben tartott kampánygyűlésen lőtt rá egy 20 éves férfi szombaton. A merénylő több lövést is leadott a volt elnökre, aki csak könnyebben sebesült meg, a jobb fülét horzsolta egy lövedék. Egy másik ember viszont életét vesztette a támadásban, és ketten életveszélyesen megsebesültek. A támadóval a helyszínen végeztek a hatóságok.

Hiba volt kimondani ezt a szót

- ismerte el az elnök. - "Azt akartam jelezni vele, hogy összpontosítani kell arra, amit tesz. Összpontosítsunk a politikájára. Összpontosítsunk a vitában elhangzott hazugságaira. (...) Korábban nem én nem voltam hajlandó elfogadni a választási eredményt" - fűzte hozzá Biden.

"Nézze, hogyan beszélhetünk a demokráciát fenyegető veszélyről, ami valós, amikor egy elnök olyan dolgokat mond, mint ő?" - tette fel a kérdést ellenfeléről Biden.

Csak azért nem mondasz semmit, mert az felbújthat valakit?

Joe Biden kijelentette, hogy

biztonságban érzi magát az elnökök testi épségére felügyelő titkosszolgálat védelmében

annak ellenére, hogy a merénylet miatt a testületet bírálatok érték. A szolgálatot vezető Kimberly Cheatle nem sokkal korábban leszögezte, hogy teljes mértékben együttműködnek a támadás körülményeit vizsgáló független eljárásban.

Biden azt is megerősítette, hogy nem száll ki az elnökjelölti versenyből az idei választásokra. A 81 éves elnök hozzátette:

a szellemi frissessége "átkozottul jó", ugyanakkor legitimnek tartja az életkora miatti kétségeket.

Az AP szerint Biden láthatóan ingerültté vált, amikor a vele interjút készítő Lester Holt azt kérdezte, nem szeretne-e visszaszállni a nyeregbe, és részt venni egy szeptemberin kívüli másik vitán is.

Már nyeregben vagyok. Ön hol volt?

- fogalmazott az elnök, majd kiemelte, ezzel "megmutatom az amerikai népnek, hogy minden képességemnek ura vagyok, hogy nincs szükségem jegyzetekre, nincs szükségem súgógépekre."

