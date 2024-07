Hivatalossá vált Donald Trump elnökjelöltsége: a volt elnök először jelent meg a szombati támadás óta

A Hill tudósítása alapján Michael Whatley, a Republikánus Nemzeti Bizottság (RNC) elnöke egy perces néma csenddel nyitotta meg a konvenciót a szombati merényletben elhunyt családapára emlékezve. Az incidens azonban nem nyomta rá a bélyegét az eseményre, amely első napja az ünneplés jegyében telt.

Donald Trump hívei az öklüket a magasba tartva üdvözölték a volt elnököt, aki a merénylet után ugyanezzel a mozdulattal hagyta el annak helyszínét. Az exelnök ezután helyet foglalt J. D. Vance, újonnan bejelentett alelnökjelöltje mellett. A gyűlésen résztvevő állami delegáltak nem sokkal ezt megelőzően

hivatalosan is döntöttek arról, hogy 2016 és 2020 után idén is Donald Trump lesz a republikánusok elnökjelöltje a novemberi választáson.

Former President Donald Trump, with a bandage on his right ear, made his first major public appearance at the Republican National Convention in Milwaukee, two days after Saturdays shooting.Watch the video: https://t.co/dzooMlt3HH