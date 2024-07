Ítéletidő tombol, rossz hírek érkeztek Horvátországból és több népszerű nyaralóhelyről

Portfolio 2024. július 17. 11:55

Az elmúlt napokban a mediterrán térséget és a Balkánt extrém hőség sújtja, és az időjárás-szakértők szerint a helyzet csak tovább fog romlani. Az afrikai kontinensről érkező forró levegő miatt több európai ország is figyelmeztetést adott ki, mivel a hőmérséklet egyes helyeken már most elérte a 40 Celsius-fokot és az előrejelzések szerint akár 44 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.