Rengeteg a kérdőjel: újabb meghökkentő részletek derültek ki Donald Trump merénylőjéről

Donald Trump mellett többek közt Joe Bidenről, a demokraták és republikánusok kongresszusi vezetőiről és Trump korábbi ügyvédjéről, Rudy Giulianiről, valamint Fani Willis, az elnököt perbe fogó georgiai ügyészről is találtak fotókat a 20 éves Thomas Matthew Crooks mobilján. Az elkövető emellett a republikánus elnökjelölt kampányeseményeire és mindkét párt nemzeti konvenciójára is rákeresett korábban, de olvasott a depresszióról is - derítették ki a hatóságok.

A nyomozók még mindig nem lelték fel Crooks indítékát a merényletkísérletre,

és otthonában sem találtak a politikai vagy ideológiai meggyőzősédére mutató jelet. A hatóságok azt közölték az illetékes törvényhozókkal, hogy a lövöldöző a pennsylvaniai Butlerben rendezett gyűlés bejelentése után kétszer is ellátogatott annak helyszínére.

A rendőrség nagyjából akkor reagált egy "gyanús férfiról" szóló bejelentésre, amikor Trump megérkezett a rendezvényre. Egy forrás a CNN-nek elmondta,

körülbelül 19 perccel a lövöldözés előtt a rendfenntartó erők már igyekeztek megtalálni a férfit, és a tetőn sikerült rábukkanniuk.

Egy rendőrtiszt fel is húzta magát oda, de miután az elkövető felé irányította fegyverét, leesett.

A tiszt védtelen helyzetben volt, és a tető szélén kapaszkodva semmiképpen sem tudott volna rátámadni az elkövetőre. A tiszt elengedte magát és a földre zuhant

- közölte a település vezetője, Tom Knights. Elmondása szerint a helyi rendőrség azonnal megosztotta az egyén tartózkodási helyét, és azt, hogy fegyver van nála, de "az pillanatokkal később tüzelni kezdett." Az FBI eddig több mint 200 kihallgatást végzett, és azt ígérték, "minden követ megmozgatnak" a nyomozás során.

Üldözési jelenetek

Közben rengeteg kritika éri az elnökjelöltek védelmét ellátó titkosszolgálatot.

Szerdán a Milwaukee-i republikánus jelölőgyűlésen szenátorok egy csoportja Kimberly Cheatle-t, a szolgálat vezetőjét követve követelt válaszokat.

The American people deserve answers from the Secret Service. pic.twitter.com/PNFF11v00Q — Marsha (Blackburn) July 18, 2024

A Tennessee állam szenátora, Marsha Blackburn által közzétett videón látható, amint a szenátorok számon kérik Cheatle-t amiatt, hogy Trump miért állhatott színpadra, miután a rendfenntartó erők már értesültek a fenyegetésről.

Nem hiszem, hogy ez a fórum alkalmas erre a vitára

- válaszolta Cheatle. A titkosszolgálat igazgatója később felajánlotta, hogy egy másik időpontban felel a szenátorok kérdéseire, majd távozni készült. Ekkor a szenátorok követni kezdték őt. John Barrasso wyomingi szenátor azzal vádolta Cheatle-t, hogy "nincs szégyenérzete."

Ez egy merényletkísérlet volt. Tartozik az embereknek válaszokkal. Tartozik Trump elnöknek válaszokkal

- hangoztatta Blackburn.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images