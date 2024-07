Ritka orosz BAT-2-est videóztak a frontvonalon - Nagyon kellenek Moszkvának az ilyen járművek

Az aknamezők nemcsak azért veszélyesek, mert brutális károkat tudnak okozni a járműveknek és legénységüknek. Alkalmazásukkal ellehetetleníthetőek a csapatmozgások, vagy olyan irányba terelhetőek a támadó páncélosok, ahol könnyű célpontot nyújtanak a tüzérség számára.

Éppen ezért felbecsülhetetlenül értékesek a megbízhatóan működő aknaszedő járművek, melyeknek páncélozott verziói akár páncélosrohamokat is vezethetnek, ahogyan azt az egyébként kudarcba fulladó tavaly nyári ukrán offenzíva során többször is láthattuk.

Az eredetileg lánctalpas szállítójárműnek tervezett MT-T kaszniján alapuló BAT-2-es ugyanakkor nem ilyen fegyver: a páncélozatlan eszköz általános műszaki jármű, az árokásástól kezdve a mozgásképtelen járművek szállításán át a hókotrásig számtalan célra alkalmas, ha pedig más, dedikáltan aknamentesítésre tervezett jármű éppen nem áll rendelkezésre, ezt is képes megoldani.

