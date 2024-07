Filmbe illő felvétel: lecsaptak Oroszország Szu-34-es vadászbombázói, hullottak a rettegett FAB-3000-esek

Bár az FAB-ok még a szovjet időkből származnak, és lényegében hagyományos légibombáknak számítanak, az orosz mérnökök a háború évei alatt nagy erőfeszítéséket tettek ezen fegyverek „felokosítására”.

Az ilyen jellegű munkáka egyébként az amerikai JDAM kit inspirálta, amelyet Ukrajna 2023-ban kapott meg először Washingtontól. Az oroszok által UMPK-ként emlegetett kiegészítő – mint ahogy a felvételen is jól látható – lényegében szárnyakból és egy GPS-adóvevőből áll.

Launching of a Russian FAB-3000 UMPC aerial bomb from an RF Su-34. This is a very dangerous weapon no matter what size bomb is used (250kg, 500kg, 1000kg, 3000kg and, maybe in the future if the develop the technology, 5000kg and 9000kg). Somehow, a countermeasure needs to be pic.twitter.com/xd6iClvUhK